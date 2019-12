Checco Zalone su Tolo Tolo | “Razzista? Non si può essere così stupidi”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È il mese di, nel bene e nel male. Il suo nuovo film,, arriverà nelle sale italiane mercoledì 1° gennaio 2020, a quasi quattro anni di distanza dal suo ultimo ticinematografico, Quo Vado, uscito nel 2016. Ad anticipare il lavoro è stata la pubblicazione di Immigrato, singolo scritto dallo stesso cabarettista e che ripercorre, in chiave comica, gli stereotipi xenofobi. Un modo di ironizzare sul problema che, però, non ha accolto un consenso unanime e, anzi, è stato al centro di numerose critiche. «Il video ‘Immigrato’ di #è terribile e non fa ridere. C’è poco altro da commentare, nessun bisogno di addentrarsi in analisi di chissà quali sfumature: banale spazzatura per il mercato delle festività», aveva scritto a tal proposito Baobab, associazione di volontariato che lavora per il riconoscimento dei diritti dei migranti. La ...

