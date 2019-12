Caffè rovesciato addosso | sì al risarcimento | lo dice la Corte Giustizia UE

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019), sì al: lolaUE Quella del, è una questione che ha tenuto banco, a livello giudiziario, più di quanto si possa credere, tanto da essersi recentemente pronunciata in proposito, pure ladiUE. Vediamo allora quali considerazioni possono esser fatte e come funziona ilin questi casi, con particolare riferimento all’incidente durante un volo in aereo. Se ti interessa saperne di più suldanni da sigaretta elettronica, per lesione del diritto alla salute, clicca qui.e tutela dei consumatori: la posizione delladiUE I casi, come si può ben immaginare, non sono affatto infrequenti: che sia su aereo, al ristorante o al bar, l’eventualità che un cameriere o una hostess rovescino ilmacchiando l’abito del ...

dreylela : RAGAZZI ALLA FINE DOPO SVARIATI ROTTURE DI PALLE L'HO FATTO L'HO FINALMENTE FATTO HO ROVESCIATO IL CAFFÈ A CRUSH AK… - StudioCanu : Corte Ue: compagnia aerea paga danni da caffè bollente rovesciato - StudioCanu : Corte Ue: compagnia aerea paga danni da caffè bollente rovesciato -