Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È statanella notte inla ragazzina di 11 anniil 20 dicembre scorso adal, il 42enneMaher Balle, che già tre anni fa l’aveva sottratta alla madre e portata con sé in Siria. La piccola stae ora si trova in una struttura della polizia danese. Sono stati gli uomini della squadra mobile die dello Scip della Polizia a rintracciaree figlia grazie alla geolocalizzazione del cellulare con il quale domenica sera la ragazzina ha telefonato alla madre. I due, secondo quanto spiegato dalla Squadra Mobile di, erano ad Aarhus, la seconda città della. Neanche un mese fa un’operazione internazionale di polizia era riuscita a riportare la ragazzina in Italia dalla Siria, facendole riabbracciare la madre. È rimasta con lei fino al 20 dicembre, quando ill’ha di nuovofacendo scattare ancora una ...

Corriere : Ritrovata la bambina rapita dal padre siriano: sono in Danimarca - fattoquotidiano : Bambina rapita dal padre siriano a Milano: ritrovata in Danimarca, sta bene - BlondMan68 : Meno male. Bambina rapita dal padre siriano a Milano: erano in Danimarca, ritrovati nella notte -