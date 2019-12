Pezzi Unici 2 ci sarà?

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 22 dicembre 2019)- Sergio Castellitto Il successo della fiction di Rai 1, che giunge a conclusione questa sera, è stato netto: una media del 20% di share ed un andamento costante hanno testimoniato l’interesse che la vicenda di Vanni (Sergio Castellitto) e dei suoi “allievi” ha suscitato nel pubblico. Un risultato ancora più soddisfacente se si considera la natura un po’ ostica del prodotto, diverso dai soliti offerti dall’ammiraglia (qui la nostra recensione). Al momento del commiato, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali riguardo una seconda stagione, ma a far ben sperare per il futuro non è soltanto il fattore auditel.2: le parole della regista Cinzia TH Torrini La regista della fiction, Cinzia TH Torrini, ha infatti dichiarato che un nuovo capitolo è nell’aria. Come riporta La Nazione, in occasione dell’installazione di ...

blogtivvu : Pezzi Unici, ultima puntata 22 dicembre: anticipazioni e trama - fioridizuccaa : stasera vedrò l'ultima puntata di Pezzi Unici in diretta URLO finalmente - clow82 : “I miei pezzi sono unici quindi non temo concorrenti” mi ha detto Federica oggi quando ho preso alcuni #regali nel… -