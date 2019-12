LIVE Sci di fondo | Team Sprint Planica 2019 in DIRETTA Pellegrino e Zelger giù dal podio

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57: L’Italia al momento è soloma qualche segnale positivo daglier azzurri è arrivato, attendiamo le prossime gare. Grazie per averci seguito e buona domenica agli appassionati di sci di11.57: Vittoria della Svezia tra le donne e della Norvegia tra gli uomini: la Scandinavia si riprende lo scettro dopo la divagazione sul tema targata Alpi di ieri al maschile 11.55: Italia 2 chiude ultima a 44″. Deludente la prova degli azzurri in finale., Purtropponon ha tenuto il ritmo dei norvegesi che erano Skar e Tefre, atleti sulla carta alla portata dell’azzurro, ancora non nella migliore condizione 11.54: Vince Norvegia 1 con Skar e Valses, secondo posto per Norvegia 2 con Tefre e Taugboel, terza la Finlandia con Hakola e Maeki e solo quarta la Francia di Jouve e Chanavat, quinta ma staccata ...

