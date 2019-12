Israele e il nucleare in Medio Oriente

(Di domenica 22 dicembre 2019) Quando lo scorso 19 novembre, al Palazzo di Vetro dell’ONU a New York si è aperta la “Conference on the Establishment of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction”, che ha visto riuniti i leader delle principali nazionirientali per discutere di un progetto di non proliferazione degli armamenti nucleari e delle armi di distruzione di massa in, in molti non hanno potuto fare a meno di notare la mancanza di un Paese fondamentale al tavolo delle trattative:. Una assenza “pesante” quella dei rappresentanti israeliani, specialmente considerando che, in mezzo alle tensioni e ai conflitti storici mai risolti che continuano a destabilizzare la regione, gli spiragli per risolvere con la diplomazia il problema della corsa ale della diffusione delle armi di distruzione di massa sembrano restringersi ogni giorno di più. I ...

