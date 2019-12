Infortunio Marlon: le condizioni del difensore del Sassuolo (Di domenica 22 dicembre 2019) Infortunio Marlon: le condizioni del difensore del Sassuolo, sostituito da Romagna durante la sfida contro il Napoli Il Sassuolo subisce un nuovo pesante contraccolpo in Serie A a causa dell’Infortunio di Marlon, costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Mapei Stadium per un risentimento muscolare. Il difensore brasiliano è stato sostituito al 52′ da Filippo Romagna. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per stabilire l’entità e i tempi di recupero dal guaio fisico. Leggi su Calcionews24.com

