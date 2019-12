Genoa | non cambi mai Thiago Motta l’ultimo dei capri espiatori

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 22 dicembre 2019), nonmai.l’ultimo deiL’orribile prestazione messa in scena sabato a San Siro contro l’Inter ha segnato con ogni probabilità la fine dell’esperienza disulla panchina del. E’ stata una partita a senso unico nella quale la squadra ligure non è mai riuscita ad impensierire veramente i nerazzurri, in pieno controllo del match dal fischio d’inizio a quello di fine. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità circa l’esonero di, che da quando si è insediato a Pegli non è riuscito minimamente aare le sorti della squadra. Ci troviamo dunque di fronte all’ennesimoo di panchina in casa, squadra perennemente in difficoltà e alle prese con situazioni simili sempre più spesso. E a pagare son sempre gli allenatori. LEGGI ANCHE: Panchina ...

