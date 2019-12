Gatti scaricati in un rifugio con 200 dollari e un bigliettino (Di domenica 22 dicembre 2019) Questa storia arriva dagli Stati Uniti, più precisamente dal New Jersey: dei Gatti sono stati scaricati in un rifugio per animali insieme a 200 dollari in contanti e una nota. Il rifugio in questione è il rifugio per Animali Ramapo Bergen di Oakland. Un giovedì mattina i dipendenti e volontari sono arrivati verso le sei per accudire come al solito gli animali qui ospitati. Al loro arrivo, però, un’amara sorpresa: dei Gattini erano stati lasciati davanti al rifugio chiusi in un trasportino, bloccato con del nastro adesivo. I mici tremavano, erano spaventati e visibilmente malati (falle foto mostravano chiari segni di rintrachetite virale felina). Chi lavora nei Gattili o nei rifugi, anche qui da noi non è nuovo a scene del genere. Quello che è strano, in questa faccenda, è che chi ha abbandonato ...

Leggi la notizia su bigodino

Gatti scaricati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gatti scaricati