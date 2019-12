Ferzan Özpetek su La Dea Fortuna | I bambini ci insegnano a non avere paura dei

(Di domenica 22 dicembre 2019) Intervista video ache, ne La deatorna a parlare dei temi a lui più cari: l'amore, la gioia della condivisione e la difficoltà di fare pace con i propri sentimenti. Dopo aver sperimentato con suggestioni esoteriche per parlare della morte in Napoli Velata,torna alla vita e al cinema che gli è più familiare grazie a La dea, in sala dal 19 dicembre, in cui parla di amore, gioia della condivisione e della difficoltà di fare pace con i propri sentimenti. Come potere leggere nella nostra recensione de La dea, Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono molto diversi: il primo sognava di diventare scrittore ma si è ritrovato a fare il traduttore, il secondo è meno colto ma permette a entrambi una vita più ...

