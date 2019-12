Esonero Montella | Iachini il principale candidato per sostituirlo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), la Fiorentina riflette sul suo successore in panchina: in pole c’è, non mancano le alternative La Fiorentina volta pagina. All’indomani della brutta sconfitta casalinga rimediata contro la Roma e con appena 4 punti di margine sulla zona salvezza, infatti, il club viola ha deciso di esonerare. Le aspettative a inizio stagione erano ben diverse, e al momento la dirigenza viola sta ragionando sul prossimo allenatore cui affidare la propria panchina. In pole position, secondo Il Corriere dello Sport, ci sarebbe Beppe, con il quale i viola avranno dei colloqui nelle prossime ore. Un profilo a cui non sarebbe complicato arrivare, a differenza di un profilo pur molto gradito come quello di Spalletti. Le alternative a, allora, risultano essere altre: Prandelli, Ballardini e Di Biagio. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ? #UltimOra #Fiorentina ? Ufficiale l'esonero di Vincenzo #Montella ?? Nei prossimi giorni il nome del sostituto… - DiMarzio : #Fiorentina, si va verso l'esonero di #Montella #Spalletti e non solo. I nomi dei possibili sostituti ?? - infoitsport : Fiorentina, Montella verso l'esonero. Pradè: Dobbiamo riflettere -