Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020 | la graduatoria dopo Engelberg

(Di domenica 22 dicembre 2019) Secondo successo in stagione e primo vero tentativo di fuga ingenerale dideldicon gli sci da parte di Ryoyu Kobayashi, trionfatore quest’oggi nella seconda gara del weekend disputata ad(Svizzera) in un vero e proprio antipasto della Tournée dei 4 Trampolini che prenderà il via tra pochi giorni. Il nipponico vola a +71 sull’austriaco Stefan Kraft, protagonista di una caduta senza conseguenze nella seconda manche odierna, mentre il tedesco Karl Geiger è terzo a 93 punti di ritardo dalla vetta. Più distanziato il polacco Kamil Stoch, quarto a -165 dal leader. Di seguito lagenerale aggiornata dideldicon gli sci maschile.GENERALEDELCON GLI SCI1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 440 2. Stefan Kraft (Austria) 369 3. Karl Geiger (Germania) 347 4. Kamil Stoch (Polonia) ...

