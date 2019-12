Bari | rubano auto a due disabili | l’appello sui social per ritrovarla

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Adue sorellehanno subito il furto della loro. Su Facebook una delle ragazze ha deciso di lanciare un appello, chiedendo aiuto al popolo di Internet affinché possano aiutare i carabinieri a ritrovare il veicoloa due: appello su FB perNon c’è limite all’indicenza in Italia. Ahanno rubato un’a due sorelle, l’unico mezzo di trasporto per entrambe, costrette alle sedie a rotelle. Antonia Cannito, una delle due sorelle, ha deciso di scrivere un post su Facebook, dove si appella alla buona volontà e disponibilità dei suoi amici per conoscere maggiori informazioni sull’accaudto e aiutare così le forze dell’ordine a ritrovare il mezzo: “Ci hanno rubato l’. Ci hanno rubato l’unico mezzo a disposizione della famiglia, quello che ci permetteva di spostarci, di ...

OmbraDuca : Che schifo.....che vergogna....ovunque mettano mani....rubano.... - baritoday : Gli rubano la Bmw appena acquistata, la polizia la ritrova in provincia di Lecce. Il grazie dell'automobilista agli… - baritoday : Gli rubano la Bmw appena acquistata, la polizia la ritrova in provincia di Lecce. Il grazie dell'automobilista agli… -