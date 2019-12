Arno in piena a Pisa per via del maltempo | aperto lo scolmatore | si attende il picco in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) “E’ stata una mattinata impegnativa per la protezione civile e la polizia municipale che hanno lavorato per far fronte ai problemi creati dal forte vento di stanotte che era stato annunciato, insieme alle mareggiate, da un’allerta meteo arancione diramata nella giornata di ieri. Alcuni pini sono caduti su auto in sosta in piazza San Silvestro e in piazza d’Ancona mentre altri alberi caduti in varie zone della citta’ hanno causato la chiusura temporanea di alcune strade e problemi su una linea Enel di media tensione“. Lo ha riferito il sindaco diMichele Conti, facendo il punto della situazione sulche ora crea apprensione per ladell’ildella quale e’ atteso in nottata. “Il fiume – ha aggiunto il primo cittadino – e’ ancora una volta il sorvegliato speciale. Ha gia’ ...

TgrRaiToscana : L'Arno a Firenze ha raggiunto il colmo di piena alle 13. La situazione sta migliorando. Calano Bisenzio e Ombrone.… - FirenzePost : Arno in piena: aperto lo Scolmatore di Pontedera. Per mettere al sicuro Pisa - irenestorti1 : RT @qn_lanazione: L'#Arno supera il secondo livello di guardia a #Pisa, chiusi due ponti -