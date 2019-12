Vuole vedere per l’ultima volta una sua parente che è all’obitorio nella camera

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) A volte la disperazione può far fare cose strane che, in altri momenti della vita non si farebbero ma quello che ha fatto quest’uomo è davvero esagerato. La storia è la seguente. Ad un uomo era morta unae lui voleva vederla, permortuaria. Quando è arrivato, però, circa verso la mezzanotte, i dipendenti gli hanno detto che, vista l’ora tarda l’obitorio era chiuso ed era impossibile accedervi. A quel unto l’uomo non si è perso d’animo ma, volendo raggiungere a tutti i costi il suo obbiettivo, si è messo alla guida della sua auto, ha accelerato e ha sfondato la vetrata dell’obitorio. La vetrata, sotto il colpo ha ceduto frantumandosi. I dipendenti dell’obitorio hanno immediatamente chiamato la polizia che ha sequestrato il video delle telecamere e si è messa sulle tracce dell’uomo che, nel frattempo era fuggito via.

