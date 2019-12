Verissimo | Aida Yespica fa una drammatica confessione | “Sono a pezzi”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)a Silvia Toffanin: “Non vedo mio figlio da 4 mesi” L’ultima puntata dell’anno di, prima delle feste natalizie, è andata in onda oggi, 21 dicembre. Tra i tanti ospiti del salotto di Silvia Toffanin era presente anche la showgirlche alla conduttrice ha fatto unariguardo al figlio Aron. La showgirl venezuelana infatti da circa 4 mesi non vede il figlio di 11 anni, Aron Ferrari, avuto con il calciatore Matteo Ferrari ed in lacrime ha raccontato: “Sono a pezzi. Non vedo mio figlio da 4 mesi, sto aspettando il passaporto dal Venezuela e dal Consolato niente. Ho provato di tutto e di più” Il motivo del distacco con il figlio, quindi, è di natura burocratica, la showgirl ha problemi con il Visto per raggiungere il figlio negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove vive. In realtà però la ...

