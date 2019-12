Sci alpino | Coppa del Mondo 2019 | Dominik Paris prova a rompere il tabù Saslong

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : Sofia Goggia sfida le austriache e il meteo : Si annuncia grande battaglia nella discesa libera della Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla pista Oreiller-Killy, infatti, le protagoniste del Circo Bianco al femminile saranno impegnate in una prova che prende il via senza una sicura favorita, ma con la notevole incognita meteo. Le previsioni meteo della zona della Savoia della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, infatti, parlano di vento forte, ...

Sci alpino oggi in tv - orari discese Val Gardena e Val d’Isere : startlist - pettorali e programma : Sarà un sabato ad altissima velocità per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il Circo Bianco, infatti, propone due discese libere. Si inizierà con quella femminile in Val d’Isere, quindi si passerà alla Val Gardena dove saranno di scena gli uomini, dopo il SuperG di ieri. Le donne saranno le prime a gareggiare, dalle ore 10.30, con la nostra Sofia Goggia pronta a puntare di nuovo al bersaglio grosso. Gli uomini, ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Dopo l’infinito super-G di ieri (causa interruzione per nebbia), oggi è in programma la Discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Grande attesa in casa Italia per un Dominik Paris che vuole rompere il tabù su una pista che non vede vincere un azzurro in questa specialità addirittura dal 2001. L’austriaco Vincent Kriechmayr punta alla doppietta, ma attenzione allo svizzero Beat Feuz e soprattutto ai norvegesi Kjetil Jansrud ed ...

Sci alpino - Discesa Val d’Isere 2019 : orario d’inizio - tv - streaming - pettorali di partenza : Sperando in un miglioramento delle condizioni climatiche (ieri è stata cancellata la prova cronometrata), oggi è in programma la Discesa libera della Val d’Isere. Fari puntati in casa Italia su Sofia Goggia, reduce dalla vittoria in supergigante a St.Moritz e principale favorita per la gara odierna. Le principali rivali della bergamasca saranno la slovena Ilka Stuhec e la svizzera Corinne Suter, mentre è assente Mikaela Shiffrin, che ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 21 Dicembre 2019 | Sci alpino Val Gardena e Val Isere : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Dicembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai...

Sci alpino - il venerdì nero di Dominik Paris : perché la sfortuna ha bersagliato il campione azzurro : Dominik Paris e la Saslong. Un rapporto di odio-amore che continua a non voler decollare. Il carabiniere di Merano rischia davvero di confermare il famoso modo di dire “Nessuno è profeta il patria”, essendo nato a pochissimi chilometri dalla celebre pista che proprio non gli riesce a regalare una gioia. Lasciamo da parte le questioni bibliche che avvolgono tale locuzione latina e concentriamoci sul pendio altoatesino e il nostro ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza discesa Val Gardena 2019 : programma - orario e tv : La Val Gardena si prepara per il piatto forte del suo programma la discesa libera. Sulla Saslong nella giornata di domani, infatti, gli Uomini-Jet si sfideranno tra Gobbe di Cammello e Prati del Ciaslat sulla difficile pista gardenese. La speranza di tutti è che la prova proceda in una maniera più lineare rispetto a quanto visto nel SuperG tra ritardi, posticipi e oltre 3 di gara non conclusa. Dalle ore 11.45 sarà grandissimo spettacolo. Una ...

Sci alpino - Pagelle 20 dicembre : Vincent Kriechmayr meglio di organizzatori e nebbia - Paris sfortunato - Jansrud spreca : Dobbiamo essere sinceri: non è facile commentare una gara come questo SuperG della Val Gardena valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 (clicca qui per la cronaca). La prova, che doveva iniziare alle ore 11.45, ha preso il via con 5 minuti di ritardo, prima di subire una serie di sospensioni per la (attesissima) nebbia. Alle ore 15.30, prima della discesa del numero 49, tutto è stato chiuso, concedendo la vittoria a Vincent ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA : Kriechmayr vince nella nebbia - quinto Paris con rimpianti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 La prossima decisione sarà alle ore 15.30 15.20 La gara è nuovamente sospesa dopo il pettorale 48 15.05 La DIRETTA LIVE del SuperGigante della Val Gardena si conclude qui. A questo punto vi terremo informati con gli azzurri rimanenti e per eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 15.04 LA CLASSIFICA DEL SuperG 1 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019-2020 : la graduatoria dopo il SuperG della Val Gardena. Kriechmayr vola al comando : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 ha dato il via al lungo fine settimana sulle nevi delle Dolomiti con il primo evento: il SuperG della Val Gardena. Una gara tribolatissima per problemi di meteo che si è protratta ben oltre le tre ore e che ha visto il dominio dell’austriaco Vincent Kriechmayr che in un colpo solo è salito in vetta alla Classifica generale e quella di specialità. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutte ...

Sci alpino - Vincent Kriechmayr vince il superG 2019 della Val Gardena condizionato dalla nebbia. 5° uno sfortunato Paris : Dopo tre vittorie consecutive, vincent Kriechmayr ha messo fine all’egemonia della Norvegia sulla Saslong. L’austriaco ha conquistato la vittoria nel super-G della Val Gardena, centrando il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo ed il terzo in questa specialità. Va detto che è stata una gara totalmente falsata dalle numerose interruzioni per la nebbia con i primi atleti scesi addirittura alle 11.45 e quelli dal 20 in su ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA : si riparte a 3 ore dal via ufficiale - Paris è quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Emanuele Buzzi parte con 19 centesimi al primo settore, 51 al secondo, quindi perde tutto nel tratto del Ciaslat e chiude 22esimo a 1.47. 14.49 Rasmus Windingstad (NOR) conclude la sua prova in 21esima posizione a 1.28. Ed ora attenzione a Emanuele Buzzi! 14.48 Klemen Kosi (SLO) è 20esimo a 1.52, ora tocca a Rasmus Windingstad (NOR) 14.47 Christoph Krenn (AUT) chiude la sua prova in 18esima ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA : si prova a ripartire a 3 ore dal via ufficiale - Paris è quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 La direzione gara annuncia che alle 14.42 scenderà un apripista e la gara dovrebbe ripartire a 3 ore dal via ufficiale. 14.34 ULTIMA DECISIONE ALLE ORE 14.40 14.30 Gara ancora definita “sospesa” e non cancellata 14.25 Ennesimo rinvio. Prossima decisione della giuria, quella definitiva, alle ore 14.30. La situazione meteo continua a peggiorare. In vetta nevica forte ed è presente un ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA : Tutto fermo - la giuria rimanda la decisione finale - Paris è quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Ennesimo rinvio. Prossima decisione della giuria, quella definitiva, alle ore 14.30. La situazione meteo continua a peggiorare. In vetta nevica forte ed è presente un vento fastidioso. A metà pista rimane fitta la nebbia 14.22 Ricordiamo la classifica. Al comando l’austriaco Kriechmayr con 5 centesimi sul norvegese Jansrud e 22 sul tedesco Dressen. Quarto lo svizzero Caviezel 0.35, ...