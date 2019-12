Pablito Rossi | Tabucchi e il mito di Kurt Hamrin

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’autobiografia di Paolo, ilMundial di Spagna ’82, “Quanto dura un attimo”, Mondadori, scritta con la moglie giornalista Federica Cappelletti, è un insieme di emozioni, nostalgie, felicità travolgenti e dolorose cadute, di storie inedite e di vicende note rivisitate: dalla ingiusta squalifica per lo scandalo delle scommesse clandestine (1980) al trionfo lucente al mondiale spagnolo (Italia campione, Paolo capocannoniere con sei gol, ben tre rifilati al mio Brasile), dalla sua infanzia a Prato (quando pensò di farsi prete) a un ultimo, commovente e struggente capitolo dedicato a Enzo Bearzot, l’allenatore che, contro tutto e tutti, non smise mai di credere in, nell’uomo e nel calciatore. Il Vecio se ne andava nove anni fa, lasciando, sempre e per sempre, il segno indelebile della sua bravura, della sua ...

