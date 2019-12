Motorola Razr 2019 piace tanto e la disponibilità sul mercato slitta

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di sabato 21 dicembre 2019)ha deciso di apportare una piccola modifica alle date della prevendita di, così da soddisfare l'elevata domanda degli utenti L'articoloe lasulproviene da TuttoAndroid.

gigibeltrame : Slitta il debutto di Motorola Razr: troppa richiesta per lo smartphone flessibile #digilosofia… - notizieoggi_com : Motorola ha resuscitato il suo RAZR- - infoitscienza : Motorola Razr, come acquistare lo smartphone pieghevole con eSIM in Italia -