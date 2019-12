Maltempo | un morto in Friuli su strada vietata Ancora acqua alta a Venezia

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Iltorna a flagellare l’Italia, soprattutto al centro-nord. Un uomo ènella notte travolto dalla corrente di un fiume in provincia di Pordenone, tra Zoppola e Cordenons. Secondo quanto riportano le cronache locali, laera chiusa per l’allerta meteo ma l’automobilista, nonostante il divieto, avrebbe deciso di percorrerla.fa di nuovo i conto con l’, che stamattina ha raggiunto i 120 centimetri. Domani è previsto un picco di 130 centimetri.Con auto in, muore inLaera stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, finendo travolto dalla corrente. E’così un uomo inGiulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. Le autorità locali, a causa del ...

