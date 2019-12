L’Estudiantes sogna in grande | dopo Mascherano si pensa ad un top player da paura!

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Vuole fare le cose ine perbene l’Estudiantes.l’annuncio dell’arrivo di Javier, il club argentino è pronto a mettere a segno un altro colpo di mercato. Ancora più forte. Un vero e proprio top, uno dei calciatori più forti della sua epoca e nel suo ruolo: Andrés Iniesta. Oltre alla presenza del centrocampista, ex compagno dello spagnolo al Barça, alla base della scelta ci sarebbe anche l’ottimo rapporto con l’allenatore di La Plata Gaby Milito. L’ex campione del Barcellona e della nazionale spagnola, attualmente in campo con i giapponesi del Vissel Kobe, ha ancora un anno di contratto con il club nipponico e non potrebbe svincolare subito. L’Estudiantes, secondo quanto riportano i media spagnoli, vorrebbero mettere a punto l’operazione nei primi mesi del 2020L'articolo L’Estudiantesin ...

