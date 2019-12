La parola della settimana | “Open”

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Quando il primo dicembre del 2018 ci ritrovammo per la prima volta nella sala riunioni di via Medici, l’unica cosa che sapevamo gli uni delle altre era che avevamo passato le selezioni per il «nuovo giornale di Ernico Mentana». Il nome di Enrico Mentana era anche l’unica cosa che sapevamo di Open – nome del sito a parte. La maggior parte di noi aveva ricevuto una chiamata un paio di settimane prima, aveva raccolto le proprie cose in fretta e furia ed era salito sul primo treno per Milano. Per tutti e tutte Open è stato un atto di fede: abbiamo lasciato città, famiglie, amici e lavori per scommettere il nostro futuro a lungo termine su un progetto di cui sapevamo pressoché nulla. Passato / Partecipazione La prima cosa che imparammo fu la difficoltà di trovare una stanza a Milano. Alcuni di noi – quelli più fortunati – trovarono ospitalità dai ...

