La magia ha sempre un prezzo e The Witcher lo sa bene

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Matteo Sacchi La saga di Geralt di Rivia arriva sul piccolo schermo Il risultato è un buon prodotto indirizzato ai giovani Mostri,e un medioevo fantasy che ha affascinato milioni di persone a colpi di libri e videogiochi (soprattutto questi ultimi) trasportati sullo schermo della televisione e dei tablet: Netflix ha appena pubblicato in streaming la prima stagione della serie The, mentre è già sulla rampa di lancio la produzione della seconda. La trama di questo prodotto, che strizza l'occhio agli young-adults e ai videogamer incurabili, è l'adattamento relativamente fedele di parte dei romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, noti come la Saga di Geralt di Rivia. Sapkowski ha inventato quasi per gioco in un racconto del 1985 per la rivista Fantastyka il personaggio dello strigo (tradotto in inglese come withcer) Geralt, ovvero un mutante dai poteri ...

candy_vomiting : RT @apvoria: Comunque voi vi lamentate del pranzo di natale coi parenti ma io darei di tutto per tornare a quando, qualche anno fa, lo face… - roseb_tch : RT @apvoria: Comunque voi vi lamentate del pranzo di natale coi parenti ma io darei di tutto per tornare a quando, qualche anno fa, lo face… - veroundtheworld : RT @apvoria: Comunque voi vi lamentate del pranzo di natale coi parenti ma io darei di tutto per tornare a quando, qualche anno fa, lo face… -