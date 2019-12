La cagnolina ruba la pizza per un motivo ben preciso (Di sabato 21 dicembre 2019) Era un giorno come gli altri per dei ragazzi della California, che per la pausa pranzo, avevano deciso di andare a mangiare in un parco. Mentre erano lì, una dolce cagnolina si è avvicinata a loro piano piano e dopo avergli rubato della pizza, è scappata via. I ragazzi sapevano che era una randagia, poiché si poteva capire dalle sue condizioni, così invece di far finta di nulla, hanno deciso di chiamare i volontari di Peninsula Humane Society. I ragazzi, quando hanno sentito quella segnalazione, sapevano che dovevano fare qualcosa molto in fretta ed infatti senza rifletterci, sono saliti subito sulle auto e sono andati a cercarla. Una volta arrivati sul posto, hanno dovuto girare per diversi minuti per trovarla, ma alla fine, hanno scoperto che la cagnolina non era sola. La piccola, quando ha visto quelle persone che erano andate lì per aiutarla, ha deciso di far prendere anche i suoi ...

