Inter – Genoa | Dove vedere l’anticipo delle 18 di sabato 21 dicembre in diretta e

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 21 dicembre 2019) La diciassettesima giornata del campionato di Serie A continua con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile insui canali Sky. L’è reduce da pareggio in casa della Fiorentina per 1 – 1. Ilperde in casa contro la Sampdoria che strappa la vittoria con il risultato di 0 – 1 in favore dei blucerchiati. Con i due pareggi nelle ultime due partite l’si è fatto recuperare dalla Juventus e adesso condividono il primato di questa classifica a quota 39 punti. Non finisce, invece, il brutto periodo delche con i suoi tre punti nelle ultime 5 partite, ricopre la penultima posizione a 11 punti.inl’anticipo di Serie AL’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A traè un’esclusiva Sky Sport. Il calcio ...

Inter : LIVE! Da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Genoa - Sport_Mediaset : #AskSabatini: 'Arbitro #Pairetto per #InterGenoa? Designazione superficiale'. Il fratello dell'arbitro lavora come… - JuventusFCYouth : #Under9 Primi Classificati al Torneo Sportivissimo Cup (MI) Juventus-Genoa 3 - 1 Juventus-Lugano 5 - 1 Juventus-Ren… -