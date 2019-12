Il messaggio augurale del delegato Provinciale della Figc | Vincenzo Iacoviello

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ tempo di auguri e raccogliere le sensazioni e le emozioni. Desidero dire grazie a tutte le società del Sannio, ai dirigenti, allenatori, per il loro impegno e per la loro capacità di gestire con grandi sacrifici, centinaia di giovani, calciatori , calciatrici e bambini e bambine che credono nel gioco del calcio come momento di gioia, di libertà , di associazionismo e uguaglianza. Il calcio è un gioco che ci appassiona che ci unisce e ci fa ritornare bambini e sappiamo che per far felice un bambino bastano un pallone e un maestro che si ricordi di essere stato bambino. Confidiamo quindi nei nostri giovani calciatori, dirigenti e arbitri, affinché, mediante il loro impegno profuso oggi nel mondo del calcio , ma con la proiezione nel domani, così come ci ricorda la grande festa del Natale, si possa costruire una società civile fondata sull’unità ...

