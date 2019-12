Gratteri:la mafia è infiltrata ovunque

Cosa Nostra voleva dettare l'agenda allo Stato con lo stragismo, la 'ndrangheta invece lo ha condizionato dall' interno". Lo dice il procuratore di Catanzaro, Nicolaa Repubblica, dopo il caso dell'assessore della regione Piemonte in manette per voto di scambio copn la 'ndrangheta. Se prima "erano i clan a cercare i politici, ora è il contrario perché hanno la capacità di portare pacchetti di voti",un fenomeno "sottovalutato per anni". La perocolosità della 'ndrangheta "è stata sottovalutata per anni".(Di sabato 21 dicembre 2019)