Concluso col sold-out a Londra l’Atlantico Tour di Marco Mengoni

(Di sabato 21 dicembre 2019) È stato lo storico Shepherd's Bush Empire diad ospitare l'ultimo concerto, ancora una voltaout, dell'Atlanticodi. Una serie lunghissima di live con oltre 50 dateout e più di 300 mila biglietti venduti per un viaggio straordinario, partito ormai quasi un anno fa, proprio in Europa e che ha poi conquistato anche l'Italia, con una serie di tutto esaurito e nuove date aggiunte fino ad arrivare, tra le altre, a ben 7 Forum di Milano, 4 Palasport di Roma, 3 Arena di Verona e 3 date a Firenze tutteout.Dopo la parentesi estiva di Fuori Atlantico, 6 date a impatto zero con cuiha voluto portare il suo pubblico alla scoperta della bellezza del patrimonio artistico e naturale del nostro Paese, Atlanticoè ritornato nei palazzetti italiani per chiudere ancora in Europa dove tutto è cominciato, con l ultima data in una delle venue più ...

