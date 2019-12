Calciomercato Inter | idea di scambio di prestiti tra Politano e Llorente

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)e Napoli lavorano ad un possibileditra Matteoe Fernando. Lo riporta Sky Secondo Sky Sport,e Napoli starebbero lavorando sotto traccia per un possibiledisecchi tra Fernandoe Matteo. L’operazione è impostata, ovviamente, per la finestra di mercato di gennaio. Antonio Conte è sempre alla ricerca di un vice-Lukaku e l’attaccante spagnolo coprirebbe alla perfezione questo ruolo. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Calciomercato Inter, Godin ha chiesto la cessione: le ultime - DiMarzio : L’#Inter spinge per #Kulusevski: incontro con l’#Atalanta: la situazione - DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? -