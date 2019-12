Bonafede: dl intercettazioni necessario

Il decreto legge sulleè "uno strumento irrinunciabile per le indagini". Così il ministro della Giustizia,dopo l'approvazione del dl in Consiglio dei ministri. "Adesso elaboriamo un sistema moderno e digitale per l'equilibrio tra esigenza delle indagini,tutela della riservatezza,diritto di difesa", spiega. Entrerà in vigore a marzo,"ora il provvedimento farà il suo iter parlamentare per la conversione, ma c'erano atti che non si potevano ritardare per non mettere a rischio le indagini in corso".(Di sabato 21 dicembre 2019)