Armando Incarnato | chi è e che lavoro fa il cavaliere più discusso del trono over di

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da quandoha messo piede a Uomini e Donne ha fatto parlare di sé. Spesso al centro dello studio per le sue ‘tormentate’ frequentazioni con diverse donne del parterre, ilnapoletano si è fatto conoscere per il suo forte carattere e, soprattutto, per essere solito esprimere il suo pensiero senza troppi giri di parole. Ultimamente, poi, è diventato uno dei protagonisti assoluti del. Peer le pesanti accuse lanciate a Juan Luis (ilpreferito di Gemma che, a detta di, non prebbe alcun interesse per lei e addirittura frequenterebbe altre donne) e anche per la storia con Veronica. Storia finita, a giudicare dalle ultime. Dopo averla messa alle strette, la dama ha deciso di lasciare il programma insieme ma lui ma la loro uscita di scena è stata forse la più breve della storia. (Continua dopo la foto) Nemmeno il tempo di lasciare gli ...

