“Amici” non va in onda il 21 dicembre | allievi in vacanza | il talent show torna dal 7

(Di sabato 21 dicembre 2019) La diretta didel sabato pomeriggio si ferma: ilcondotto da Maria De Filippi tornerà ina partire dal 7 gennaio prossimo con il daytime su Real Time. Pausa natalizia per glidella scuola che trascorreranno le feste a casa, per poi rientrare a Roma a gennaio. Al posto di, Canale5 ha trasmesso le soap opera del pomeriggio di Canale5.

