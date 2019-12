Viva RaiPlay!, ultima puntata in diretta con Fiorello, Jovanotti e Giorgia (Di venerdì 20 dicembre 2019) live placement Viva RaiPlay!, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata Lorenzo 'Jovanotti' Cherubini ospite di Fiorello nell'ultima puntata di Viva RaiPlay!, in programma questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, dalle 20.30 circa sulla piattaforma OTT della Rai. La conferma, già data nel corso delle ultime puntate del programma live streaming, arriva anche via Twitter, con l'aggiunta di un'altra ospite, Giorgia, tra le frequentatrici più assidue del programma. Era stata lei ad aprirlo ufficialmente lo scorso 13 novembre e c'è lei tra gli ospiti della serata di chiusura.Viva RaiPlay!, ultima puntata in diretta con Fiorello, Jovanotti e Giorgia pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2019 20:20.

