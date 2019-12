Sesso 2020: le nuove frontiere del piacere femminile (Di venerdì 20 dicembre 2019) Abbiamo infranto tabù, sperimentato l’uso vantaggioso dei sex toys, risolto quasi definitivamente la questione Punto G (oggi si parla piuttosto di zona Cuv, che sta per complesso “clitoro-uretro-vaginale”, tutte parti in comunicazione tra di loro che rivestono un ruolo di pari importanza nel raggiungimento del piacere). Conosciamo meglio la sessualità femminile in gran parte dei suoi aspetti fisici ed emotivi, eppure la componente psicologica del piacere resta ancora un terreno oscuro, soltanto parzialmente esplorato, spesso più sofisticato e variegato rispetto al passato, grazie anche a nuove modalità di ricerca ed espressione del desiderio femminile. Sta di fatto che studi recenti mostrano come soltanto il 25 per cento delle donne etero raggiunga oggi in modo regolare l’orgasmo durante i rapporti vaginali, mentre per gli uomini il tasso è compreso tra il 75 e il 95 per cento ...

