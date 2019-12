Reddito di cittadinanza anche a Spada e De Silvio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'inchiesta di Piazzapulita smentisce Di Maio: "Angelo Dee Lianapercepiscono il sussidio statale". Entrambi sono considerati soggetti socialmente pericolosi "Posso garantire che chi fa parte del clannon prenderà un solo euro. Nemmeno uno!". A marzo, Luigi Di Maio lo annunciava con forza sui social, dopo le polemiche emerse in merito aldi, presumibilmente percepitoda alcuni membri criminali. "Ildiè una misura per il sostegno degli invisibili- rassicurava l'allora ministro del Lavoro- per ridare una speranza a chi la merita. Leggo che alcuni membri del clanavrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clannon prenderà un solo euro. Nemmeno uno! Ho già chiesto personalmente di fare le opportune verifiche sul caso". Ma ieri, un ...

