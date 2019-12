Quanto costerà Xbox Series X: prime ipotesi sul prezzo della console next-gen (Di venerdì 20 dicembre 2019) Si scrive Xbox Series X, si legge futuro dei videogiochi. Almeno per quelli che si professano fedelissimi di casa Microsoft, impazienti di mettere le mani sulla console di prossima generazione del colosso di Redmond. Ma anche per chi, nel corso degli ultimi Game Awards, è stato sedotto dal palco degli Oscar dei videogiochi da quello che a conti fatti è stato un annuncio del tutto inaspettato, meritevole di aver mostrato per la prima volta il design della macchina e il suo nome, confermando per altro l'uscita per le festività natalizie del 2020. Merito di tanto entusiasmo va sicuramente all'effetto sorpresa scelto dalla "grande M", ma anche ad un progetto che già da ora pare piuttosto solido e con una identità cristallina, molto lontana dalla prima - disastrosa! - presentazione della precedente Xbox One. Il tutto è stato poi condito dal reveal di Hellblade 2 ad opera di Ninja ...

