Omicidio Meredith Kercher | Rudy Guede ottiene un permesso premio

(Di venerdì 20 dicembre 2019), originario della Costa d’Avorio e unico condannato in concorso con ignoti per l’della studentessa, ha ottenuto un. Il 33enne trascorrerà il Natale a Perugia, ospite della sua maestra delle scuole elementari. La decisione è presa dal Tribunale di Sorveglianza.perIl 33enne sta scontando la sua pena presso il carcere di Viterbo, dove ha svolto il suo percorso accademico di studi e dove si è distinto per buona condotta. Durante i suoi anni in carcere, infatti,ha conseguito due lauree. Inoltre, ha ottenuto di poter lavorare al Centro per gli studi criminologici della città latina. Recentemente,ha anche ottenuto la semilibertà senza affidamento ai Servizi Sociali. A Natale tornerà nella città che è stata scenario del delitto da cittadino semilibero.di...

