Migranti | in 40 su un barcone in difficoltà vicino Linosa L’allarme | «Segnale perso | non

(Di sabato 21 dicembre 2019) Una barca con 40a bordo è innella zona Sar italiana,. Ad affermarlo in un tweet è Alarm Phone, che scrive di aver ricevuto l’allarme alle 18.30 e di aver «informato immediatamente MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre, ndR) #Roma della situazione di pericolo». «Serve immediato soccorso», scrive Alarm Phone, aggiungendo di non ricevere segnali dall’imbarcazione da diverse ore. Dove sono? Siamo preoccupati della sorte di questene. Sono passate quasi 4 ore da quando abbiamoil contatto con loro. La @guardiacostiera rifiuta di comunicare se stanno effettuando un’operazione di ricerca e soccorso. Urge un soccorso immediato.— Alarm Phone (@alarm phone) December 20, 2019 «La guardia costiera rifiuta di comunicare se stanno effettuando un’operazione di ricerca e soccorso», denuncia in un altro tweet. La ...

