J.K. Rowling e quel contestato tweet: la polemica sul web (Di venerdì 20 dicembre 2019) J.K. Rowling criticata per un tweet sui transgender J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, è entrata nuovamente nel mirino del web. La scrittrice inglese ha ricevuto diverse critiche per via di un tweet che prende le parti di Maya Forstater. La donna è una ricercatrice che l’anno scorso aveva perso il lavoro per le sue posizioni anti-transgender. Licenziata dal centro studi di Londra, di recente la Forstater ha anche perso la causa contro i suoi ex datori di lavoro. Chi è Maya Forstater e cosa c’entra J.K. Rowling Maya Forstater ha espresso chiaramente la sua opinione in merito alle persone transgender. Su Twitter, la ricercatrice scriveva che “gli uomini non possono diventare donne”. Secondo la Forstater, una femminista convinta, il sesso biologico è un dato oggettivo e le donne transessuali non sono vere donne. Durante il processo, tenutosi presso il Tribunale ...

