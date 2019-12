“Il 2019? Un anno formidabile!” | le parole di Francesco Zorgno alla 2° convention di

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Team Corporate e City Manager: c’erano tuttiche ha chiuso per CleanBnB i lavori di unindimenticabile. “È stato l’del salto di qualità, della conclusione della fase di startup e della quotazione in Borsa. – ha raccontato il Presidente– Oggi siamo il player più diffuso e autorevole nel mercato degli affitti brevi, e tutto questo grazie al lavoro di una squadra formidabile.” Ilè stato davvero unstorico per CleanBnB, considerata una delle 15 migliori startup italiane dell’che sta per concludersi (Money.it). Oltre 60 i collaboratori presenti all’evento e tantissimi gli approfondimenti messi a disposizione del team, dedicato all’analisi dei risultati e degli obiettivi, e alle necessarie attività di formazione commerciale e operativa. Nell’occasione sono stati assegnati anche i CleanBnB Awards ...

Pontifex_it : Ho deciso di esporre questo giubbotto salvagente, “crocifisso”, per ricordare a tutti l’impegno inderogabile di sal… - juventusfc : FT | ? | TRE PUNTI! IL NOSTRO 2019 IN CAMPIONATO FINISCE CON UNA VITTORIA! Le firme, con due capolavori:… - trash_italiano : TUTTO IL TRASH ITALIANO DEL 2019 -