Gemma si dispera con Tina | “Juan Luis se n’è andato” A letto insieme | lui si era

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Puntata davvero indimenticabile quella del 20 dicembre 2019 del Trono Over di Uomini e Donne. La storia traGalgani e JaunCiano è ormai al capolinea, i due si scontrano in studio e lui le lancia addirittura un ultimatum: "Se lei vuole continuare bene, se no ci salutiamo". Un affronto che ha completamente distruttoche,ta, si rifugia dietro le quinte, dove scoppia in un pianto irrefrenabile. A consolarla ci penseràCipollari, ma il tutto prende la piega di una gag esilarante.

___pio : Ma cosa stiamo guardano gemma che si dispera Tina che assiste il medico mentre in studio Armando e barbara parlano… - martaxxofficial : Gemma che si dispera: “se ne è andato perché non è l’uomo per me” sulla spalla di Tina #uominiedonne - La_Pripra : QUI SOLO PER VEDERE GEMMA CHE SI DISPERA TRA LE BACCIA DI TINA E QUEST'ULTIMA CHE LA P3RCUL4 ALLA GRANDE DICENDO DI… -