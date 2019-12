Forte esplosione in un appartamento | un morto e feriti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un uomo di 70 anni è deceduto a seguito di unaavvenuta in unalla periferia di Mondragone (Caserta) e altre due persone che si trovavano nell’abitazione, sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, in attesa di conferma ufficiale, la causa sarebbe riconducibile ad una bombola del gas difettosa. A seguito dello scoppio è divampato un incendio in fase di spegnimento da parte di due squadre dei vigili del fuoco. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la zona di via Alemanno, alle spalle di via Vittorio Emanuele. A darne notizia è il quotidiano online EdizioneCaserta.it. Come si legge sul giornale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondragone e una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale della cittadina. Confermata la presenza di almeno dueanche se non si conoscono le loro condizioni. Testimoni sul posto ...

QuoraIT : Qual è stata l'esplosione più forte mai registrata? Di Gabriele Tomasoni - J_Ramazzotti : @Mattwittiamo Vero, soprattutto quando dici modo di giocare (vedi esplosione di Lautaro che forse ha trovato il par… -