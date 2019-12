Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La conduttrice di ‘Mattino Cinque’si è fatta ammirare qualche giorno fa in costume alle Maldive ed i fan sono letteralmente esplosi di gioia dinanzi a quella sua immagine paradisiaca. Ora, lei ed il suo fidanzatohanno deciso di recarsi per la prima volta insieme in una trasmissione per parlare anche della loro storia d’amore. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a ‘’, la cui puntata andrà in onda sabato 21 dicembre. Laha voluto ricordare la figura del padre, deceduto alcuni anni fa, ed ha rivelato che era molto contento del genero: “A mio padrepiaceva moltissimo e una volta mi disse: ‘Non ti vedo così serena da tempo. Sono felice per te. Hai fatto bene'”. Per quanto riguarda il suo rapporto con il partner, inizialmente non c’era stato un approccio molto positivo con ...

Noovyis : (Federica Panicucci e Marco Bacini: l’annuncio (a sorpresa) a Verissimo) Playhitmusic - - celebrityfeetco : Federica Panicucci Feet (4 photos) - Notiziedi_it : Federica Panicucci e Marco Bacini annunciano: “Ci vogliamo sposare” -