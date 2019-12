Eugenio In Via Di Gioia a Sanremo 2020 con Tsunami e in tour a marzo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) GliIn Via Disono ufficialmente in gara al Festival di, nella categoria delle Nuove Proposte. La band torinese ieri sera ha superato le ultime selezioni aggiudicandosi un posto sul palco del Teatro Ariston diil prossimo febbraio. La canzone che gliIn Via Dipresentano al Festival del, già disponibile in tutti i digital store. Il brano nasce daCesaro e Lorenzo Federici - autori del testo - e dalla musica di Emanuele Via, Paolo Die Dario Faini.è prodotto da Dardust (Dario Faini) insieme agliin Via Diè ufficialmente uno degli 8 brani in gara nella categoria Nuove Proposte del 70° Festival della Canzone Italiana guidato dal direttore artistico Amadeus, in scena al Teatro Ariston e in diretta su Rai1 dal 4 all'8 febbraio. La finale dei ...

