E’ morta Claudine Auger | fu la Bond Girl in 007 – Operazione Tuono

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’attrice francese, celebre come ‘’ nel film “Agente 007 –” (1965) a fianco di Sean Connery, con una leggendaria scena in bikini bianco e nero, èmercoledì scorso a Parigi all’età di 78 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’agenzia Art Time che la rappresentava. Nel 1958, dopo aver vinto il concorso per la selezione di Miss Francia,partecipò al concorso di Miss Mondo dove giunse seconda. “La reginetta della bellezza” Esordì al cinema con il “Il testamento di Orfeo” (1959) con regia di Jean Cocteau, a cui seguirono “Gioventù nuda” (1960) di Marcel Carné (1960), “L’uomo dalla maschera di ferro” (1962) di Henri Decoin (1962) e “Il mistero del tempio indiano” (1963) di Mario Camerini. Ma il film che le ...

giornali_it : Morta Claudine Auger, Bond girl con Sean Connery e interprete di moti film hot italiani #20dicembre… - ilmessaggeroit : Morta Claudine Auger, Bond girl con Sean Connery e interprete di moti film hot italiani -