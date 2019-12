Dieta con acciughe | ricca di proteine e antiossidante

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Aggiungere leallarappresenta una buona idea se si ha intenzione di incrementare l’apporto die sostanze antiossidanti. Questi pesci, appartenenti alla famiglia delle Eungralidae, sono caratterizzati dalla presenza di più di 20 grammi diper ogni singolo etto. Quando li si nomina è necessario citare anche gli acidi grassi polinsaturi omega 3 e omega 6, così come il contenuto di vitamina A, altromolto potente. Contraddistinte dalla presenza di vitamine del gruppo B, la cui assunzione è molto utile per la trasformazione in energia del cibo assunto, lecontengono anche diversi minerali cruciali per la salute. Tra questi è possibile ricordare il calcio, alleato prezioso del benessere delle ossa, e il potassio, la cui assunzione è decisiva per la salute del cuore. Tornando un attimo alla presenza di omega 3 è fondamentale ...

TeresaBellanova : Vogliamo l'origine delle materie prime in etichetta obbligatoria per tutti gli alimenti in Europa. E un'etichetta c… - peppesava : RT @Ragusanews: Dieta: dimagrire con la regola delle 5 p - Ragusanews : Dieta: dimagrire con la regola delle 5 p -