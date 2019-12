Angel, premiato da Mattarella il ragazzo-eroe di Casalmaiocco: salvò un bimbo caduto dal balcone (Di venerdì 20 dicembre 2019) Angel Micael Vargas Fernandez, 20 anni, è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. La mattina del 14 settembre ha visto un bambino di quattro anni appeso al balcone del secondo piano di un palazzo e che stava per precipitare, proprio di fronte alla pompa di benzina dove lavorava. Il ventenne è salito sul tetto di un furgone per provare a raggiungere il piccolo, che in quel momento è caduto: ma Angel si è buttato ed è riuscito a prenderlo al volo, salvandogli la vita.

