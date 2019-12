Ancelotti e l’ultimo pranzo

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Prima di recarsi a Liverpool per espletare gli ultimi passaggi utili per diventare il nuovo allenatore dell’Everton, Carloha scelto di salutare Napoli con un. In uno dei suoi locali preferiti in quel di Marechiaro, il mister ha respirato per l’ultima volta l’aria partenopea, almeno per ora. Stando a quanto riportato dal portale online de Il Mattino, non è escluso che il tecnico possa tornare in città in futuro, seppur da semplice visitatore. Il legame instauratosi con Napoli in appena un anno e mezzo sembra molto forte. Di certonon potrà essere richiamato in panchina e subentrare a Gattuso, vista la rescissione del contratto. Le ultime indiscrezioni parlavano di un po’ di gelo sorto trae Gattuso. Quest’ultimo non si sarebbe confidato con Carletto circa il suo approdo sulla panchina azzurra. Il rapporto tra i due è ...

