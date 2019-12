Un tatuaggio invisibile per tenere traccia delle vaccinazioni (Di giovedì 19 dicembre 2019) (foto: Till Rimmele/Getty Images) Tra scartoffie che si perdono e genitori che si dimenticano, tenere traccia delle coperture vaccinali è ancora oggi una delle più grandi sfide della salute pubblica. Ma ora potremmo essere arrivati a un punto di svolta. Infatti, un team di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di affrontare finalmente questo problema e incorporare la storia delle vaccinazioni direttamente nella pelle. Lo studio è stato appena pubblicato su Science Translational Medicine. Insieme al vaccino, raccontano i ricercatori, viene iniettato un inchiostro invisibile ad occhio nudo, ma facilmente identificabile da una speciale app sullo smartphone, adattato a rilevare la luce vicino all’infrarosso. Per ora, l’inchiostro, che dovrebbe durare fino a 5 anni, è stato testato solo sulla pelle di maiali, ratti e ...

