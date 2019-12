Trenord, dichiarato sciopero per mercoledì 8 gennaio: è il quinto in sette mesi (Di giovedì 19 dicembre 2019) Orsa Ferrovie ha dichiarato lo sciopero per tutto il personale di Trenord dalle ore 3 di mercoledì 8 gennaio alle 2 di giovedì 9 gennaio 2020. È la quinta mobilitazione indetta negli ultimi sette mesi e arriva dopo le polemiche e gli scambi di accuse reciproche tra azienda e sindacato in occasione dell'ultima azione del 15 dicembre.

